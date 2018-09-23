Град голов в Санкт-Петербурге! "Зенит" победил "Локомотив" 5:3 в чемпионате России

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-23T18:35:33+03:00

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В воскресенье, 23 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове состоялся матч 8 тура чемпионата России по футболу. "Зенит" принимал московский "Локомотив". Команды выдали мегарезультативный матч - хозяева одержали победу со счетом 5:3.

На 13-й минуте Олег Шатов открыл счет в поединке, выведя "Зенит" вперед. Но на 17-й Дмитрий Баринов сделал его равным - 1:1. Команды ушли на перерыв при равном счете, но зато потом было забито аж 6 голов за тайм.

Старт второго тайма и на 48-й минуте Александр Ерохин выводит "Зенит" вперед - 2:1. Дальше - Артем Дзюба на 57-й увеличивает разрыв в счете, а на 64-й Олег Шатов доводит счет и вовсе до разгромных 4:1. Дело за ответом со стороны "Локо" не встало. На 74-й минуте Алексей Миранчук, а на 85-й Смолов сократили разрыв до 4:3. И что последовало дальше? Гол питерского "Зенита"! На 90-й минуте игры Себастьян Дриусси забил пятый гол, установив окончательный счет в этом поединке.

"Зенит" одержал победу со счетом 5:3. Эта игра стала самой результативной в нынешнем сезоне чемпионата России. Питерцы сохрании за собой первое место в Премьер-Лиге, набрав 19 очков.