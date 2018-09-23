2018-09-23T20:53:47+03:00
Политика

Порошенко поздравил экипажи прошедших под Крымским мостом украинских кораблей

Также президент незалежной поблагодарил их за «безупречно выполненный приказ»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В воскресенье, 23 сентября, президент Украины Петр Порошенко поздравил экипажи корабля «Донбасс» и буксира «Корец» с выходом в Азовское море и поблагодарил их за «безупречно выполненный приказ». Также он отметил, что эти суда должны стать «частью недавно созданной военно-морской базы украинского флота на Азове».

«Поздравляю наши военные корабли <…>с выходом в Азовское море. <…> Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ!» - написал глава незалежной на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 сентября, два судна ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма. С тех пор их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. А в воскресенье «Донбасс» и «Корец» прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море.

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