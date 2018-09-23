2018-09-23T18:06:16+03:00
Политика

Появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом

Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» в настоящее время находятся в акватории Керченского пролива [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Корабли ВМС Украины сопровождают российские пограничникиКорабли ВМС Украины сопровождают российские пограничникиФото: кадр с видео
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В сети появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом. Запись опубликовал телеканал "Россия 24".

Видео прохода кораблей ВМС Украины под арками Крымского моста.

На еще одной записи, снятой в воскресенье, 23 сентября, из Керчи и попавшей в распоряжение "Комсомольской правды", запечатлены украинские суда. Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» шли в акватории Керченского пролива недалеко от Крымского моста. Кроме того, на опубликованных кадрах видно, что корабли ВМС незалежной сопровождают корабли российских пограничников.

Корабли ВМС Украины в акватории Керченского пролива.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу «Донбасс» и «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. По некоторым данным, оба украинских судна 22 сентября вышли из Одессы и в настоящее время направляются в Бердянск, где, как надеются в Киеве, станут основой для военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

КСТАТИ

Остатки ВМСУ пытаются перейти в Азовское море

Украина атакуэ!!! Целых два корабля ВМСУ, похоже, последнее, что осталось на плаву из крупнотоннажных кораблей, огибают сейчас Крым в попытке пройти в акваторию Азовского моря. Штабной корабль управления «Донбасс» и морской буксир «Корец» были обнаружены в российской исключительной экономической зоне в Черном море у побережья полуострова и с момента обнаружения они сопровождаются кораблями пограничной службы ФСБ России. На Украине уже начали праздновать великую перемогу над российским Черноморским флотом (подробности)

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