СЕГОДНЯ 16:22 2018-09-23T18:06:16+03:00

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В сети появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом. Запись опубликовал телеканал "Россия 24".

Видео прохода кораблей ВМС Украины под арками Крымского моста.

На еще одной записи, снятой в воскресенье, 23 сентября, из Керчи и попавшей в распоряжение "Комсомольской правды", запечатлены украинские суда. Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» шли в акватории Керченского пролива недалеко от Крымского моста. Кроме того, на опубликованных кадрах видно, что корабли ВМС незалежной сопровождают корабли российских пограничников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670118" frameborder="0"></iframe> Корабли ВМС Украины в акватории Керченского пролива.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу «Донбасс» и «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. По некоторым данным, оба украинских судна 22 сентября вышли из Одессы и в настоящее время направляются в Бердянск, где, как надеются в Киеве, станут основой для военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

КСТАТИ

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