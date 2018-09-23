У входа в Букингемский дворец задержали мужчину с электрошокером

СЕГОДНЯ 21:52 2018-09-23T21:52:10+03:00

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В воскресенье, 23 сентября, охрана Букингемского дворца задержала одного из посетителей. Дело в том, что мужчина пытался попасть на территорию официальной королевской резиденции с электрошокером.

Так, охрана остановила предполагаемого нарушителя у входа на территорию дворца, а затем передала его полиции. «38-летний мужчина был задержан по подозрению в том, что у него было с собой оружие», - уточняется в официальном Twitter Скотленд-Ярда.

В итоге задержанного доставили в ближайшее отделение полиции и допросили. А чуть позже правоохранители заверили, что произошедшее никак не связано с терроризмом.

Кстати, в момент инцидента королевы Елизаветы II в Букингемском дворце не было: в настоящее время она находится на отдыхе в Шотландии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года у Букингемского дворца было совершено нападение на полицейских. Тогда мужчина набросился на стражей порядка с мечом, когда те заметили в салоне его автомобиля холодное оружие и попытались его задержать.