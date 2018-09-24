2018-09-24T01:40:17+03:00
Политика

Эрдоган обвинил США в поддержке курдов в Сирии

Президент Турции потребовал от Вашингтона прекратить оказывать помощь курдским партиям
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Фото: REUTERS
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Продолжающаяся поддержка США курдский вооруженных формирований в Сирии наносит вред равновесию в регионе. Такое заявление седлал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Вашингтон продолжает оказывать помощь партии «Демократический союз» (ДС) и коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), которые в Анкаре называют филиалами запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

«Необычайная поддержка, которая в последнее время оказывалась, особенно со стороны США, силам ДС и СДС, продолжается. Подобные шаги, наносящие ущерб равновесию в регионе и миру между его народами, должны быть прекращены», - потребовал Эрдоган.

Он подчеркнул в своей колонке для газеты «Коммерсант» важность для Турции борьбы со структурами, которые угрожают безопасности его страны. Глава Турции напомнил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 17 сентября он заявлял о большом значении для Анкары освобождения от террористов районов, находящихся под контролем ДС с СДС.

Также Эрдоган сообщил, что его страна рассчитывает на поддержку России в борьбе Турции с такими террористическими организациями, как Рабочая партия Курдистана, ДС и СДС.

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