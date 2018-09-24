Ученые: желудок напрямую связан с мозгом

СЕГОДНЯ 03:08 2018-09-24T03:08:18+03:00

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Ученые из Университета Дьюка обнаружили интересную особенность строения нашего организма – пищеварительная система напрямую связана с мозгом.

Американские исследователи провели масштабное исследование, изучив новый тип нейронов, обеспечивающих создание сверхбыстрого канала для передачи нервных импульсов.

«Несмотря на то, что эти нейроны находятся вне мозга, они идеально подходят под определение поощрительной системы, которые стимулируют мотивацию и увеличивают удовольствие», – комментируют ситуацию авторы открытия.

Результаты исследования показали, что желудочно-кишечный тракт человека обладает более чем 100 млн нервных клеток, подобным тем, из которых состоит наш мозг.

Исследователи полагают, что такой способ быстрого сообщения необходим организму для максимально быстрого реагирования в случае отравления и других угрожающих нам факторов. К тому же, такая система позволяет нам увеличить степень удовольствия от еды, а соответственно, стимулировать отвечающие за мотивацию участки «серого вещества»