Речь Трампа на сессии ГА ООН будет посвящена международной торговле
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует поднять вопрос реформирования системы международной торговли. Ожидается, что именно эта тема станет основой выступления американского лидера во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Также, по данным портала Axios, будет затронут вопрос сотрудничества между странами по принципу "взаимного уважения и суверенитета".
Напомним, что 73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября в Нью-Йорке. Первый же крупный форум запланирован на понедельник, 24 сентября.
Сайт kp.ru писал о том, что этот день Трамп встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Во время переговоров состоится обмен мнениями относительно вопросов торговли и обороны.
Кроме того, 26 сентября президент США будет председательствовать на встрече участников Генассамблеи, посвященной Ирану. Существует вероятность, что после республиканец встретится с самим лидером Исламской Республики Хасаном Роухани.