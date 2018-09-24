2018-09-24T08:29:20+03:00
Политика

Речь Трампа на сессии ГА ООН будет посвящена международной торговле

СМИ выяснили, о чем американский лидер планируют говорить на выступлении в Нью-Йорке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский лидер Дональд ТрампАмериканский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует поднять вопрос реформирования системы международной торговли. Ожидается, что именно эта тема станет основой выступления американского лидера во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также, по данным портала Axios, будет затронут вопрос сотрудничества между странами по принципу "взаимного уважения и суверенитета".

Напомним, что 73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября в Нью-Йорке. Первый же крупный форум запланирован на понедельник, 24 сентября.

Сайт kp.ru писал о том, что этот день Трамп встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Во время переговоров состоится обмен мнениями относительно вопросов торговли и обороны.

Кроме того, 26 сентября президент США будет председательствовать на встрече участников Генассамблеи, посвященной Ирану. Существует вероятность, что после республиканец встретится с самим лидером Исламской Республики Хасаном Роухани.

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