Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию в Донбассе и Крыму

СЕГОДНЯ 13:27 2018-09-22T13:27:23+03:00

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет рассмотрена ситуация на неподконтрольных Киеву территориях. Речь идет, в частности, о Донбассе и Крымском полуострове.

"Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что обсуждение данного вопроса позволит донести до мирового сообщества "правду" о Крыме и Донбассе, которую сейчас не удается разглядеть из-за "шквала дезинформации".

Напомним, что 73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября 2018 года. На ней планируют выступить главы 110 государств, а также 86 премьеров и министров иностранных дел.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в числе приглашенных есть и украинский лидер Петр Порошенко. В ходе своего выступления он планирует рассказать подробности разрыва Договора о дружбе с Россией.