Фермеры США оказались под угрозой разорения из-за российской пшеницы

СЕГОДНЯ 09:15 2018-09-24T09:15:57+03:00

В этом году наша страна вновь бьет рекорды по объемам урожая зерна и его экспорту

Изменить размер текста: A A

Американские фермеры оказались под угрозой разорения из-за рекордного урожая и экспорта российской пшеницы. В США продолжается массовое закрытие сельскохозяйственных предприятий, в то время как в РФ данная отрасль вновь процветает.

Так, за последний год Россия экспортировала более 40 млн тонн пшеницы, что примерно в два раза больше предыдущих показателей. Ни одна другая страна не добивалась такого показателя за последние 25 лет.

Стоит отметить, что в 2016 году Россия уже опережала США по объемам экспорта зерна и в этот раз рекорд был обновлен. Преимуществом нашей пшеницы является не только ее качество, но и, прежде всего, цена, которая стала еще более привлекательной для зарубежных партнеров из-за снижения курса рубля по отношению к доллару.

Кроме того, агрессивная торговая политика США отпугивает многих предпринимателей вероятностью введения новых пошлин, как это произошло, например, в случае с КНР, передает газета The Wall Street Journal.

Сайт kp.ru писал о том, что к концу прошлого года российские фермеры собрали порядка 117 млн тонн зерна, из которых за рубеж было отправлено 25 млн тонн. При этом США в этот период посеяли меньше акров пшеницы, чем когда-либо прежде.