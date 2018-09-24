2018-09-24T10:06:01+03:00
Происшествия

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Столбики термометров на метеостанции ВДНХ опускались до 6,6 градуса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра в Москве опустился до 6,6 градусаВ ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра в Москве опустился до 6,6 градусаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Минувшая ночь с воскресенье на понедельник, 24 сентября, стала самой холодной с начала осени. Такие данные предоставили в столичном метеобюро.

Специалисты сообщили, что в какой-то момент базовая станция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,6 градуса.

"Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени", - передает "Интерфакс" со ссылкой на собеседника агентства.

Стоит отметить, что предыдущий температурный минимум этого месяца был зафиксирован в столице 14 и 17 сентября. Он составлял 7,8 градуса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что уже в эту среду, 26 сентября, в Москве может выпасть первый снег. По словам специалиста погодного центра "Фобос" Евгения Тишковеца, причиной этому станет значительное понижение температуры. Так, снежинки можно будет наблюдать в ночные и утренние часы в отдельных районах города.

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