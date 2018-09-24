Безопасность Windows оказалась под угрозой из-за пробелов в базах данных

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-24T11:12:35+03:00

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Компьютеры с операционной системой Windows оказались под угрозой. Специалисты в области кибербезопасности из Zero Day Initiative обнаружили серьезный пробел в системе безопасности. Так называемая уязвимость нулевого дня ведет к тому, что все устройства становятся открыты для хакеров.

Эксперты указали на проблему еще четыре месяца назад, но в Microsoft так и не устранили проблему.

Пробелы были найдены в механизме базы данных Microsoft JET Database Engine.Эта уязвимость дают возможность хакерам получать удаленный доступ к коду компьютера и устанавливать вирусы прямо на устройство.

Эксперты отмечают, что вредоносная программа запускается на устройстве с данной операционной системой при открытии файлов в формате JET. Это заведомо «зараженные» сведения, которые наносят вред устройству.

Опасность взлома актуальна для Windows 7, но не исключено, что и более поздние версии имеют данные пробелы.

Компания Microsoft анонсировала скорое обновление системы, оно будет выпущено в октябре, пишет газета «Известия».