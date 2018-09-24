2018-09-24T12:02:07+03:00
Общество

ВОЗ назвала главную угрозу жизни миллионов людей

Специалисты выявили самую вредную привычку
Юлия ЩЕРБАКОВА
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ВОЗ рассказала об опасности алкоголяВОЗ рассказала об опасности алкоголяФото: Влад КОМЯКОВ
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Исследователи назвали главную причину смерти людей во всем мире. Оказалось, что наихудшим образом на здоровье влияет алкоголь. По данным специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от чрезмерного употребления спиртного умирает около трех миллионов человек, что больше показателя смертности от СПИДа, насилия или ДТП.

Отмечается, что каждая 20-я смерть в мире происходит из-за алкоголя. В эту категорию попадают подпадает вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также многочисленные заболевания, вызванные употреблением спиртных напитков. В частности, это заболевания сердечно-сосудистой системы, цирроз печени и даже некоторые виды рака. Кроме того употребление спиртных напитков способно спровоцировать развитие таких инфекций как туберкулез, ВИЧ и пневмония, пишет сайт телеканала «Звезда».

По данным экспертов, три четверти смертей, происходящих по причине пристрастия к алкоголю, приходятся на мужчин. При этом самый высокий показатель — 13,5% - наблюдается среди молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет, передает argumenti.ru.

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