Оргкомитет «Мисс Украина — 2018» лишил победительницу короны

СЕГОДНЯ 15:12 2018-09-24T15:12:31+03:00

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Победительница "Мисс Украина — 2018" Вероника Дидусенко лишилась своего титула. Решение отобрать корону было принято организационным комитетом конкурса. Об этом рассказала его исполнительный директор Виктория Киосе.

Оказалось, что, подписывая документы, девушка солгала о своем семейном положении и наличии детей. По правилам Национального конкурса, участницы не должны состоять в браке, а также быть матерями.

Ложь вскрылась уже после того, как Дидусенко получила корону. О ней рассказали журналисты, знакомые с семьей Мисс Украина-2018. Потом Киосе сама позвонила девушке, и та подтвердила информацию.

"Организатор имеет безапелляционное право исключить из числа претенденток, участниц лиц, предоставивших недостоверные сведения или не предоставившие информацию", - напомнила директор исполкома.

Она подчеркнула, что теперь жюри конкурса вынуждены будут переизбрать победительницу. Решение будет принято 30 сентября. В этот же день огласят имя новой обладательницы титула.

По данным УНИАН, оргкомитет "Мисс Украина-2018" в праве потребовать от Дидусенко возмещения убытков, вызванных избранием новой победительницы, однако они не планируют этого делать, чтобы не создавать конфликтную ситуацию.