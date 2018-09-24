2018-09-24T15:12:31+03:00
В мире

Оргкомитет «Мисс Украина — 2018» лишил победительницу короны

Оказалось, что Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию о своем семейном положении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вероника Дидусенко. Фото: instagram.com/missukraine_official/Вероника Дидусенко. Фото: instagram.com/missukraine_official/
Изменить размер текста:

Победительница "Мисс Украина — 2018" Вероника Дидусенко лишилась своего титула. Решение отобрать корону было принято организационным комитетом конкурса. Об этом рассказала его исполнительный директор Виктория Киосе.

Оказалось, что, подписывая документы, девушка солгала о своем семейном положении и наличии детей. По правилам Национального конкурса, участницы не должны состоять в браке, а также быть матерями.

Ложь вскрылась уже после того, как Дидусенко получила корону. О ней рассказали журналисты, знакомые с семьей Мисс Украина-2018. Потом Киосе сама позвонила девушке, и та подтвердила информацию.

"Организатор имеет безапелляционное право исключить из числа претенденток, участниц лиц, предоставивших недостоверные сведения или не предоставившие информацию", - напомнила директор исполкома.

Она подчеркнула, что теперь жюри конкурса вынуждены будут переизбрать победительницу. Решение будет принято 30 сентября. В этот же день огласят имя новой обладательницы титула.

По данным УНИАН, оргкомитет "Мисс Украина-2018" в праве потребовать от Дидусенко возмещения убытков, вызванных избранием новой победительницы, однако они не планируют этого делать, чтобы не создавать конфликтную ситуацию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Голикова: Правительству следует рассмотреть увеличение минимального возраста для покупки алкоголя
Роскомнадзор заблокировал 550 сайтов с личными данными россиян
"Очень жаль, что их союз развалился": Тренер Чайковская об уходе Медведевой от Тутберидзе
Тренер Чайковская рассказала, как Запад борется с российскими фигуристками
Индонезийский подросток 49 дней дрейфовал в море в плавучей хижине
Эксперт объяснил, почему Украина хочет перенести переговоры по Донбассу
Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в Польше
Курс доллара на Мосбирже впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублей
"Двойное беззаконие": Додон прокомментировал свое отстранение от власти
"Дальше будет сложнее": Тренер Чайковская оценила четверной лутц Трусовой
СБУ ждет на допрос Жириновского 27 сентября
Путин сообщил Асаду о намерении РФ передать Сирии комплекс С-300
Суд посчитал законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева
Финская полиция обвинила россиянина в отмывании денег
Суд временно отстранил президента Молдавии от должности
Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне
Россия передаст Сирии комплекс С-300 в связи с крушением Ил-20
Гибель Ил-20 в Сирии: Шойгу принял меры, которые охладят "горячие головы"
Мощный ураган обрушился на Европу
Украина предложила отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
ВОЗ назвала главную угрозу жизни миллионов людей
В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде