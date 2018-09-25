2018-09-25T02:45:51+03:00
Политика

США и Южная Корея подписали новое соглашение о свободной торговле

Мун Чжэ Ин заявил, что теперь компании обеих стран смогут взаимодействовать в более стабильных условиях
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп на подписании соглашения о свободной торговлеПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп на подписании соглашения о свободной торговлеФото: REUTERS
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Соединенные Штаты и Южная Корея подписали новое соглашение о свободной торговле. Свои подписи под документом в понедельник поставили президент США Дональд Трамп и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Глава Белого дома сообщил, что переговоры по новому соглашению успешно завершены и отметил, что это великолепный день для обеих стран.

«С самого начала я пообещал американскому народу, что я пересмотрю наши торговые соглашения, чтобы убедиться в том, что эти договоренности являются честными и обоюдными», - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что его администрация стала первой в США выполнившей свои предвыборные обещания. Мун Чжэ Ин в свою очередь отметил, что внесенные поправки и изменения направлены на усовершенствование существующего соглашения.

«Компании из обеих стран теперь смогут взаимодействовать в более стабильных условиях», - добавил он.

Соглашение о свободной торговле между Республикой Корея и США было подписано в апреле 2007 года и вступило в силу в марте 2012 года.

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