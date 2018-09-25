В Москву чаще всего переезжают петербуржцы

СЕГОДНЯ 06:32 2018-09-25T07:32:33+03:00

Эксперты узнали, из каких городов больше людей перебирается жить в столицу

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Чаще всего свой родной город на столицу России меняют жители Санкт-Петербурга. К таким выводам пришли исследователи компании SocialDataHub и редакции Strelka Mag.

По их данным в Москву из Петербурга переехали в общей сложности более 168 тысяч человек по данным на 2018 год. На втором месте жители Екатеринбурга и Нижнего Новогорода. Из каждого в столицу перебрались на ПМЖ по 40 тысяч человек.

Также часто в Москву переезжают уроженцы Краснодара (35,2 тыс.), Казани (34,3 тыс.), Новосибирска (31,6 тыс.) и Ростова-на-Дону (30,4 тыс.). Отсюда следует вывод, что в столицу едут жители городов с высоким уровнем жизни.

Эксперты проанализировали профили пользователей в соцсетях «ВКонтакте», сопоставили графы в анкете «родной город» и «город проживания». При этом из анализа сразу исключили фейковые страницы и те, на которых указана ложная информация. Также не учитывались приезжие из-за границы.

Кстати, среди тех, кто переезжает в Санкт-Петербург, больше всего москвичей.