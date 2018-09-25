Погода в Москве на 25 сентября 2018 года: температура опустится до 9 градусов

СЕГОДНЯ 07:04 2018-09-25T07:04:55+03:00

Стало известно, какой будет погода в Москве на 25 сентября 2018 года

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Погода в Москве на 25 сентября 2018 года будет облачной. В столице продолжается дождливая пора, и этот вторник не станет исключением.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах 9..11 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся еще ниже - до 3..5 градусов.

Что касается ветра, то он по-прежнему довольно сильный. Скорость западных потоков составляет 7-12 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление же, по данным Гидрометцентра России, несколько пониженное. Во вторник оно составляет 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ближайшие дни в столичном регионе может так похолодать, что жители увидят первые снежинки. Такое развитие событие наиболее вероятно в ночь со вторник на среду, 26 сентября.