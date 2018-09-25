2018-09-25T07:24:11+03:00
Умные вещи

Основатели Instagram покинут свою компанию

Кевин Систром и Майк Кригер объявили об отставке
Юлия ДИВЕЕВА
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Основатели сервиса Instagram Кевин Систром и Майк КригерОснователи сервиса Instagram Кевин Систром и Майк КригерФото: REUTERS
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Основатели сервиса Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили, что покидают свое детище и уходят в отставку в ближайшие недели. Об этом сообщает The New York Times.

Люди, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что програмисты не пояснили причин своего увольнения, но уведомили о своем решении руководство компании. Впрочем официально об уходе соучредителей пока не объявляли.

Как известно, 34-летний Систром и 32-летний Кригер познакомились в 2010 году, когда работали над созданием сервиса Instagram. Первый в компании занимал должность главного управляющего, а второй - главного технического директора.

Ни в Instagram, ни во владеющей им компании Facebook информацию об отставке создателей сервиса не комментируют.

Изначально приложение создавалось только для айфонов и планшетов от компании Apple. В апреле 2012 года компания расширила возможности и сервис стал доступен на смартфонах Android. Тогда же компания Facebook купила Instagram за один миллиард долларов.

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