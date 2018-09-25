2018-09-25T11:09:33+03:00
Экономика

Банки получили разрешение блокировать сомнительные операции россиян

С 26 сентября вступает в силу закон, который разрешит финансовым организациям приостанавливать сомнительные операции по счету на два дня
Ася РОМАНЧУК
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Банки получат разрешение блокировать сомнительные операции россиянБанки получат разрешение блокировать сомнительные операции россиянФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Банки получили возможность приостанавливать сомнительные операции по банковским счетам. С 26 сентября финансовая организация может заблокировать перевод или платеж, если он имеет признаки недобросовестного. За это время банк должен будет связаться с собственником счета и уточнить все интересующие вопросы. Если платеж окажется достоверным, то он будет разморожен и проведен, если нет, то отменен.

В случае если дозвониться до владельца счета не удастся, то платеж будет совершен по прошествии двух суток.

В Госдуме отметили, что принимался данный законопроект аномально долго. По ходу рассмотрения к нему возникало множество вопросов.

Например, по каким признакам банк будет выявлять сомнительные операции или хищение денег.

- Условно, бабушка живет в Подмосковье, ей 80 лет, а операция проходит из Нью-Йорка. Ранее таких операций не было, тем более на крупную сумму. Этот платеж будет заблокирован, - цитирует ФАН слова главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Механизм будет отрабатываться на практике. Пока банки не обязывают в случае обнаружения сомнительной информации информировать о ней полицию или налоговую.

В банках к инициативе отнеслись к инициативе с пониманием, хотя и признаются, что это лишняя работа.

- Это лишняя работа, но клиент должен чувствовать себя защищенным и уверенным, что его деньги сохранятся. Если платеж окажется несанкционированным, то банк тоже понесет ответственность перед клиентом, и рискует в связи с этим потерять деньги. В целом инициатива для банков не великая радость, ведь нужно производить дополнительные действия, - отметил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

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