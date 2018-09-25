Банки получили разрешение блокировать сомнительные операции россиян
Банки получили возможность приостанавливать сомнительные операции по банковским счетам. С 26 сентября финансовая организация может заблокировать перевод или платеж, если он имеет признаки недобросовестного. За это время банк должен будет связаться с собственником счета и уточнить все интересующие вопросы. Если платеж окажется достоверным, то он будет разморожен и проведен, если нет, то отменен.
В случае если дозвониться до владельца счета не удастся, то платеж будет совершен по прошествии двух суток.
В Госдуме отметили, что принимался данный законопроект аномально долго. По ходу рассмотрения к нему возникало множество вопросов.
Например, по каким признакам банк будет выявлять сомнительные операции или хищение денег.
- Условно, бабушка живет в Подмосковье, ей 80 лет, а операция проходит из Нью-Йорка. Ранее таких операций не было, тем более на крупную сумму. Этот платеж будет заблокирован, - цитирует ФАН слова главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Механизм будет отрабатываться на практике. Пока банки не обязывают в случае обнаружения сомнительной информации информировать о ней полицию или налоговую.
В банках к инициативе отнеслись к инициативе с пониманием, хотя и признаются, что это лишняя работа.
- Это лишняя работа, но клиент должен чувствовать себя защищенным и уверенным, что его деньги сохранятся. Если платеж окажется несанкционированным, то банк тоже понесет ответственность перед клиентом, и рискует в связи с этим потерять деньги. В целом инициатива для банков не великая радость, ведь нужно производить дополнительные действия, - отметил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.