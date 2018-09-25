2018-09-25T11:26:41+03:00
Происшествия

СК РФ возбудил дело по факту обстрела жителей Донбасса с помощью дрона

В результате атаки украинских военнослужащих пострадали двое гражданских из села Саханка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обстрелы на "линии соприкосновения" почти не прекращаютсяОбстрелы на "линии соприкосновения" почти не прекращаютсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела территории села Саханка Новоазовского района Донецкой народной республики.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 сентября. По данным СК, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины прицельно обстреляли объекты гражданской инфраструктуры с помощью беспилотника. Именно к нему был прикреплен осколочный боеприпас, который имеет высокие поражающие свойства. В результате атаки пострадали двое мирных жителей.

В ведомстве напомнили, что такие действие со стороны Украины нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке страны, а также ряд других документов.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что наш военкор Дмитрий Стешин провел сутки на одном из самых проблемных участков Донбасса, где за три года "окопной войны" шахтеры создали настоящее "азовское метро".

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