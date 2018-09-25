Бизнесмен Роман Абрамович хочет продать «Челси» за три миллиарда фунтов стерлингов

СЕГОДНЯ 11:58 2018-09-25T11:59:13+03:00

Эта сделка будет самой дорогой в истории по продаже спортивной команды

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Миллиардер Роман Абрамович хочет продать английский футбольный клуб «Челси» за 3 млрд фунтов стерлингов. До этого бизнесмен владел клубом 15 лет.

До этого было известно, что британский предприниматель Джим Рэтклифф, чье состояние оценивается в 21 млрд долларов, обратился к Абрамовичу, чтобы заключить самую крупную сделку в истории по продаже спортивных команд. Английский бизнесмен предложил за «Челси» 2 млрд долларов. Однако Абрамович передумал.

Сам российский бизнесмен намерен выручить не менее 3 млрд (3,9 млрд долларов) фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Bloomberg Businessweek. К слову, журнал «Forbes» оценил стоимость клуба в 2,06 млрд долларов на июль 2018.

Ранее также было известно, что «Челси» «заморозил» все работы по проектированию нового стадиона. Его стоимость оценивалась в 1, 33 миллиарда долларов. Газета «TheTimes» указала, что инициатором приостановки проекта стал сам Абрамович: ему отказали в продлении инвестиционной визы.