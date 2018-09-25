Песков рассказал, что ждет новых губернаторов Хабаровского края и Владимирской области

СЕГОДНЯ 12:29 2018-09-25T12:31:26+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что теперь политикам, победившим на выборах губернатора во Владимирской области и Хабаровском крае, предстоит сдать серьезный экзамен перед избирателями, которые отдали за них свои голоса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в нескольких российских регионах завершился второй тур выборов. Так, новым губернатором Хабаровского края стал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, который набрал 70%, а главой Владимирской области выходец из той же партии - Владимир Сипягин с 57,03% голосов.

"Им предстоит сдать серьёзный экзамен перед людьми, оправдать надежды, которые эти люди возложили на них. И в свою очередь и людям предстоит почувствовать ответственность за те голоса, которые они отдали за этих кандидатов. То есть - это обоюдный процесс", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что теперь народных избранников ждет серьезная работа, которая будет традиционно проходить в тесной координации с федеральным центром.