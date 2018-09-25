2018-09-25T14:13:26+03:00
Происшествия

Лесной пожар в Тоскане вынудил более 700 человек покинуть свои дома

В настоящий момент огнем охвачено примерно 600 гектаров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадалПо предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадалФото: Иван СЫСОЕВ
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Более 700 человек вынуждены были экстренно покинуть свои дома из-за мощного лесного пожара в Тоскане. Ко вторнику, 25 сентября, огонь уже охватил склоны горы Серра в пригороде итальянской Пизы общей площадью порядка 600 гектаров.

О пострадавших или погибших в результате буйства стихии пока не сообщалось, однако несколько местных жителей пожаловались на проблемы с дыханием.

В настоящий момент с огнем борются 180 пожарных бригад и около 50 добровольцев, также задействованы 30 единиц техники, в том числе воздушной. Ликвидация возгорания существенно осложняется сильный ветром, порывы которого местами достигают 40 км/ч. Кроме того, его потоки продолжают постоянно менять направление, помогая пожару захватывать все новые территории.

По словам очевидцев, облако дыма видно на расстоянии примерно 60 км. Для удобства эвакуированных граждан в регионе организованы три пункта временного содержания. По данным Il Sussidiario, местные власти рассматривают версию поджога.

Напомним, что летом прошлого года в Италии также бушевали пожары. Тогда выяснилось, что лес на склонах вулкана Везувий подожгли члены одной из наиболее влиятельных мафиозных группировок, которая полностью контролирует мусорный бизнес Неаполя, передает сайт kp.ru.

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