2018-09-25T14:50:38+03:00
Происшествия

В Гималаях туристический автобус смыло в реку

Во время происшествия никто не пострадал
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Гималаях во время наводнения в реку смыло туристический автобусВ Гималаях во время наводнения в реку смыло туристический автобусФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В индийском штате Химачал-Прадеш туристический автобус смыло в реку Биас. Инцидент произошел недалеко от города Манали. В результате происшествия никто не пострадал.

Сообщается, что в момент происшествия автобус был припаркован на стоянке. К счастью, внутри транспортного средства никого не было, когда мощный поток воды захлестнул его.

Отметим, что юго-западный муссон стал причиной сильных ливней и оползней в регионе. Из-за непогоды река Биас вышла из берегов, и заблокировала движение на некоторых участках трассы. В результате, автолюбителям пришлось оставить свой транспорт, чтобы дождаться снижения уровня воды, пишет сайт «Свободная пресса».

Штат Химачал-Прадеш располагается в северной части Индии, его окружают Сиваликская гряда и Гималаи. Это известный и популярный в Индии горно-климатический курорт, передает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Киев заявил о близости к компромиссу с Россией по миротворцам
Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион
Госдума приняла закон о праве многодетных родителей на выбор даты отпуска
С 2020 года РЖД начнет отказываться от бумажных билетов
Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента Украины
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» побывал с визитом в порту Мессины
Атомная подлодка "Казань" вышла на заводские испытания
Младенец выжил после семи укусов скорпиона
Трамп не планирует встречаться с президентом Ирана
Глава Верховного суда назвал число уголовных дел за репосты в России
Стоимость нефти Brent поднялась выше $82 впервые с ноября 2014 года
Эксперты предрекли подорожание ОСАГО на 5%
Синоптики заявили, что первого снега в Москве ждать пока не стоит
Рогозин рассказал о кадровых перестановках в «Роскосмосе»
Американка ранила дроном мужчину в Милане
Ницой назвала "быдлом" украинцев, которые слушают русскую музыку
Турция предложила провести часть соревнований Олимпиады-2026 могут пройти в Сочи
Шведский парламент не поддержал кандидатуру действующего премьера на новый срок
Лесной пожар в Тоскане вынудил более 700 человек покинуть свои дома
Глава "Нафтогаза Украины" оштрафован за отказ предоставить информацию о премиях
В Кремле не стали раскрывать условия поставок С-300 в Сирию
В МИД РФ предупредили о последствиях разрыва Украиной договора по Азовскому морю
В Москве побит 60-летний рекорд по атмосферному давлению
Песков: сообщения о возможном наказании ЛДПР и КПРФ после выборов не имеют оснований
Из особняка в Таиланде таинственно исчез шотландский миллионер и его жена