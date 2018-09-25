В Гималаях туристический автобус смыло в реку

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-25T14:50:38+03:00

В Гималаях во время наводнения в реку смыло туристический автобус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время происшествия никто не пострадал

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В индийском штате Химачал-Прадеш туристический автобус смыло в реку Биас. Инцидент произошел недалеко от города Манали. В результате происшествия никто не пострадал.

Сообщается, что в момент происшествия автобус был припаркован на стоянке. К счастью, внутри транспортного средства никого не было, когда мощный поток воды захлестнул его.

Отметим, что юго-западный муссон стал причиной сильных ливней и оползней в регионе. Из-за непогоды река Биас вышла из берегов, и заблокировала движение на некоторых участках трассы. В результате, автолюбителям пришлось оставить свой транспорт, чтобы дождаться снижения уровня воды, пишет сайт «Свободная пресса».

Штат Химачал-Прадеш располагается в северной части Индии, его окружают Сиваликская гряда и Гималаи. Это известный и популярный в Индии горно-климатический курорт, передает телеканал «360».