2018-09-25T14:55:26+03:00
Экономика

Эксперты предрекли подорожание ОСАГО на 5%

Это произойдет из-за того, что депутаты хотят обязать страховщиков вести видео- и аудиозапись сделки
Ася РОМАНЧУК
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Эксперты предрекли подорожание ОСАГО на 5%Эксперты предрекли подорожание ОСАГО на 5%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Госдуме рассмотрят возможность фиксирования продажи полисов ОСАГО на видео и аудио. Это нужно для того, чтобы клиентам не навязывались дополнительные услуги. Такой подход повысит прозрачность данного рынка и увеличит спрос со стороны автовладельцев.

Данный законопроект будет рассмотрен в Госдуме уже в октябре 2018 года.

Эксперты уверены, что принесет он не только плюсы, но и минусы, в основном для водителей – полис возрастет в цене минимум на 5%.

По задумке парламентариев, страховщики должны будут не просто фиксировать все сделки, но и отправлять запись в специальную базу.

- Оборудование стоит копейки, так что это не отразится на стоимости продукта. Записи будут храниться в базе весь срок действия полиса, - отмечает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Центробанк уже высказался за данный законопроект, отметив, что в структуре жалоб ежемесячно 8–10% приходится именно на навязывание услуг страховщиками при продаже ОСАГО.

Представители страховщиков подсчитывают предварительные затраты: на оборудование одного рабочего места менеджера потребуется минимум два микрофона, записывающих звук в хорошем качестве, видеокамера – минимум 7 тысяч рублей. Общие затраты рынка страхования могут составить миллиарды, которые нужно будет окупить, пишет газета «Известия».

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