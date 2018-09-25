2018-09-25T15:27:19+03:00
Происшествия

Младенец выжил после семи укусов скорпиона

Молодая мать надела на малышку подгузник, в который забрался скорпион
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Новорожденная кроха выжила после семи укусов скорпиона. ФОТО:пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧечниНоворожденная кроха выжила после семи укусов скорпиона. ФОТО:пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чечни
Изменить размер текста:

Жизнь новорожденной малышки из Бразилии буквально висела на волоске – девочку семь раз укусил скорпион. Только чудом ребенка удалось спасти. Медики признаются, что после такого шансов выжить почти нет даже у взрослого человека.

Все произошло из-за невнимательности молодой мамы. Женщина меняла памперс на дочке и не заметила, как в подгузник забрался скорпион.

Буквально через секунду после того, как подгузник был надет на младенца, раздался громкий крик. Мама бросилась на помощь и поняла в чем дело.

Скорпион успел укусить девочку целых семь раз. Ранения пришлись в живот в область пупка.

В местной больнице, куда доставили кроху, успели ввести противоядие. Это спасло жизнь девочки.

Врачи отмечают, что лекарство подействовало только потому, что с момента укуса не прошло двух часов. Если бы родители не смогли доставить ребенка вовремя, то история закончилась печально, пишет "Дни.ру".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион
Госдума приняла закон о праве многодетных родителей на выбор даты отпуска
С 2020 года РЖД начнет отказываться от бумажных билетов
Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента Украины
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» побывал с визитом в порту Мессины
Атомная подлодка "Казань" вышла на заводские испытания
Трамп не планирует встречаться с президентом Ирана
Глава Верховного суда назвал число уголовных дел за репосты в России
Стоимость нефти Brent поднялась выше $82 впервые с ноября 2014 года
Эксперты предрекли подорожание ОСАГО на 5%
Синоптики заявили, что первого снега в Москве ждать пока не стоит
В Гималаях туристический автобус смыло в реку
Рогозин рассказал о кадровых перестановках в «Роскосмосе»
Американка ранила дроном мужчину в Милане
Ницой назвала "быдлом" украинцев, которые слушают русскую музыку
Турция предложила провести часть соревнований Олимпиады-2026 могут пройти в Сочи
Шведский парламент не поддержал кандидатуру действующего премьера на новый срок
Лесной пожар в Тоскане вынудил более 700 человек покинуть свои дома
Глава "Нафтогаза Украины" оштрафован за отказ предоставить информацию о премиях
В Кремле не стали раскрывать условия поставок С-300 в Сирию
В МИД РФ предупредили о последствиях разрыва Украиной договора по Азовскому морю
В Москве побит 60-летний рекорд по атмосферному давлению
Песков: сообщения о возможном наказании ЛДПР и КПРФ после выборов не имеют оснований
Из особняка в Таиланде таинственно исчез шотландский миллионер и его жена