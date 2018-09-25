Младенец выжил после семи укусов скорпиона

СЕГОДНЯ 15:27 2018-09-25T15:27:19+03:00

Молодая мать надела на малышку подгузник, в который забрался скорпион

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Жизнь новорожденной малышки из Бразилии буквально висела на волоске – девочку семь раз укусил скорпион. Только чудом ребенка удалось спасти. Медики признаются, что после такого шансов выжить почти нет даже у взрослого человека.

Все произошло из-за невнимательности молодой мамы. Женщина меняла памперс на дочке и не заметила, как в подгузник забрался скорпион.

Буквально через секунду после того, как подгузник был надет на младенца, раздался громкий крик. Мама бросилась на помощь и поняла в чем дело.

Скорпион успел укусить девочку целых семь раз. Ранения пришлись в живот в область пупка.

В местной больнице, куда доставили кроху, успели ввести противоядие. Это спасло жизнь девочки.

Врачи отмечают, что лекарство подействовало только потому, что с момента укуса не прошло двух часов. Если бы родители не смогли доставить ребенка вовремя, то история закончилась печально, пишет "Дни.ру".