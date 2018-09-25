2018-09-25T15:40:06+03:00
Политика

Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента Украины

Также популярностью среди населения пользуется шоумен Владимир Зеленский
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава движения «Батькивщина» Юлия ТимошенкоГлава движения «Батькивщина» Юлия ТимошенкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента Украины. Уже сейчас порядка 13,2% избирателей готовы отдать за нее свои голоса. Такие результаты показал опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" в период с 10 по 18 сентября 2018 года.

Второе место по популярности среди украинцев занял актер и шоумен Владимир Зеленский. В поддержку его кандидатуры высказались 7,8% респондентом. Действующий глава государства Петр Порошенко замыкает тройку лидеров с 6,8%.

Следом идут бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко (6,6%), сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (5,7%), лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович (5,4%), глава Радикальной партии Олег Ляшко (5,2%), а также лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Значительная часть опрошенных (17%) все еще не определилась с выбором кандидата, а 12,6% респондентов вовсе не хотят голосовать на выборах.

При этом основными требованиями к новому президенту являются прекращение военных действий в Донбассе (66%) и усиление борьбы с коррупцией (49%).

"64% убеждены, что стране нужны радикальные изменения, 12% за то, чтобы оставалось все как есть, 19% - за возвращение в прошлое", - сообщается на сайте социологической группы.

Напомним, что выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Действующий глава государства пока не говорит о том, собирается ли он баллотироваться на второй срок, передает сайт kp.ru.

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