Минфин США расширил санкции против окружения Мадуро

СЕГОДНЯ 18:58 2018-09-25T18:58:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство финансов США расширило санкции против ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включив в «черные списки» и супругу лидера Боливарианской республики Силию Флорес.

Об этом говорится в распространенном ведомством заявлении.

В целом очередная волна санкций коснулась шести граждан Венесуэлы, один из которых также является испанским подданым. Кроме того, ограничения ввели против трех компаний и одного частного самолета, который находится на территории штата Флорида. Стоимость воздушного судна оценивается в $20 млн, оно принадлежит венесуэльцу Рафаэлю Альфредо Сарриа — он попал в «черный список» амеркианского Минфина еще в мае.

Собственность и активы попавших под санкции лиц будут заморожены в пределах юрисдикции США, а американским ведомствам и организациям запретят вести с ними дела.

Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал и далее вводить санкции против сторонников Мадуро, которые позволяют президенту Боливарианской республики укреплять положение «среди военных и членов правительства, в то время как венесуэльский народ страдает».

«Президент Мадуро полагается на свое ближайшее окружение, чтобы удерживать рычаги власти, пока его режим целенаправленно разграбляет то, что осталось от богатства Венесуэлы», - отметил Мнучин.