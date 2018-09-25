Генассамблея ООН встретила выступление Трампа смехом

СЕГОДНЯ 19:40 2018-09-25T19:47:59+03:00

Участники сессии оценили слова президента США о том, что его администрация добилась большего, чем любой из их предшественников за аналогичный период времени

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Участники 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретили смехом выступление президента США Дональда Трампа.

Свою речь американский лидер начал с рассказа о беспрецедентных успехах своей администрации, достигнутых за последние два года.

«Моя администрация добилась больше, чем почти любая другая администрация в истории нашей страны. Это правда», - заявил президент США.

Присутствующие в зале встретили эти слова смехом.

«Не ожидал такой реакции, ну что ж», - несколько смущенно отреагировал Трамп, после чего продолжил выступление.

По его словам, американская экономика продолжает развиваться выдающимися темпами, а военная отрасль страны обещает стать самой мощной за всю историю. По мнению Трампа, при нем США стали «сильнее, безопаснее и богаче», чем когда-либо ранее. Из внешнеполитических успехов он отметил соглашение о денуклеаризации с Северной Кореей, хоть и признал, что до полной реализации договоернностей еще далеко.

Хозяин Белого дома заверил, что США не намерены поучать другие государства относительного того, как им следует жить.

«США не будут говорить вам, как жить и работать. Мы просим вас только уважать наш суверенитет», - подчеркнул Трамп.

Впрочем, судя по дальнейшей речи американского лидера, в этом справедливом правиле будут заметные исключения.

В первую очередь они коснутся Ирана, давление против которого со стороны США будет возрастать. Глава американского государства обвинил руководство исламской республики в коррупции и вновь назвал ее «спонсором терроризма». Очередной пакет санкций против Тегерана вступит в силу 5 ноября, пообещал Трамп.

Также президент США выразил неудовлетворение ситуацией в мировой торговле, которая нуждается в серьезный изменениях, чтобы отвечать американским представлениям о честности. Трамп отметил, что после присоединения Китая к ВТО США потеряли более 3 млн рабочих мест в промышленности, а торговый дефицит за два десятилетия достиг 13 трлн долларов.

Досталось и государствам ОПЕК, чья политика на нефтяном рынке, по словам президента США, «обкрадывают остальной мир».

«Но эти дни позади. Мы более не будем терпеть такое злоупотребление, мы не позволим нашим работникам стать жертвами, чтобы наши компании обманывали, а наше благосостояние разворовывалось и растаскивалось», - резюмировал Трамп.

Кроме того лидер Свободного мира раскритиковал энергетическую политику Германии, которая якобы слишком полагается на поставки топлива из России. В этой связи Трамп отметил, что США являются лидером в добыче энергоресурсов и совсем не прочь порадеть за энергобезопасность европейских партнеров.

«Мы стали крупнейшей страной, добывающей энергоресурсы во всем мире. Мы готовы поставлять «чистый уголь», поставки которого пытаются предотвратить, и натуральный газ», - напомнил Трамп.