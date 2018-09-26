Правозащитник: В ООН шокированы тотальной блокадой Крыма со стороны Украины

СЕГОДНЯ 00:35 2018-09-26T00:35:29+03:00

В ООН узнали о тотальной блокаде Крыма со стороны Украины Фото: Евгения ГУСЕВА

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Участники 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве были шокированы тотальной блокадой, которую украинские власти устроили Крыму. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.

Он рассказал, что ему удалось выступить во 25 сентября перед международной общественностью и описать о блокадах водо- и энергоснабжения, а также о продовольственной, товарной и транспортной блокаде, организованных Киевом.

«Для многих это был шок. Неправомерные действия украинских властей в 2014-2017 годах стали фактором, способствовавшим развитию гуманитарного кризиса в Крыму, и привели к массовым нарушениям прав человека в регионе», - подчеркнул Молохов

Он отметил, что санкции США, ЕС и Украины, введенные из-за воссоединения Крыма с Россией, лишают население полуострова доступа к электричеству, воде. Кроме того, крымчанам ограничили свободу передвижения, когда Евросоюз еще в марте 2014 года запретил выдавать российским гражданам из Крыма все виды европейских виз, включая шенгенские, в посольствах и визовых центрах стран ЕС на территории России, передает РИА Новости.

Все это, по словам правозащитника, препятствует в том числе культурным и родственным связям диаспоральных сообществ Крыма.