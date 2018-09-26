2018-09-26T06:59:54+03:00
Москва

Погода в Москве на 26 сентября 2018 года: в столице будет ветрено, но без осадков

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 26 сентября 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В среду, 26 сентября, в Москве будет по-прежнему ветреноВ среду, 26 сентября, в Москве будет по-прежнему ветреноФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 26 сентября 2018 года. Как и предупреждали специалисты, в начале этой недели в столицу резко пришла осень. Так, в среду воздух прогреется лишь до +10…+12 градусов. При этом ожидается переменная облачности. Что касается дождей, то они на некоторое время прекратятся: в городе будет преимущественно без осадков. Ветер же будет дуть западный со скоростью 6-11 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

А в ночь на четверг, 27 сентября, столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток очередной циклон приблизится к столичному региону и вновь зарядят дожди.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник днем, 24 сентября, на Москву обрушились дожди, которые бывают лишь раз в пять-шесть лет. Причем к утру вторника в мегаполисе выпало уже 19 мм осадков, это почти 30% месячной нормы, которая в первом осеннем месяце составляет 65 мм. А 25 сентября дожди в городе продолжились и шли до самого вечера.

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