В соцсети раскритиковали акцию по борьбе с мэнспредингом

СЕГОДНЯ 07:12 2018-09-26T07:14:26+03:00

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Насилие, хулиганство и порча чужого имущества – так пользователи социальных сетей квалифицировали действия феминистки из Санкт-петербурга, которая накануне провела в метро акцию по борьбе с мэнспредингом – привычкой раздвигать широко ноги в общественном транспорте.

Большинство посчитали действия 20-летней Анны Довгалюк асоциальными и пообещали передать видео, которое она сняла и все ссылки на ее сайты в правоохранительные органы. Кое-кто потребовал уточнить, какой угол между раздвинутыми ногами считается приемлемым, при каком угле можно говорить об эффекте мэнспрединга.

«Господа! Не забывайте отправлять жалобу на ролик, страницу и пост! Засудим эту ненормальную!» — предложил пользователь Max Andreenkov

Пользователи, не стесняясь в выражениях, писали все, что думают о деятельности Довгалюк прямо на ее странице в Facebook под опубликованным роликом.

«Как низко пало общество…Всякая перхоть пытается себя пропиарить, причем все-равно, каким способом…», — отметил Игорь Рыльский.

Акция возмутила не только мужчин, девушки тоже не остались в стороне и отчитали феминистку за то, что в переполненном общественном транспорте досталось всем, и неправильно сидящим парням, и тем, кто просто оказался рядом.

«Им плевать, что в результате их убогих пиар-акций страдают не только те, на кого направлена их агрессия, но и люди, которых те якобы защищают. У девки просто пережеванный хлебушек вместо мозгов», - считает Муся Лермонтова .

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 20-летняя феминистка Анна Довгалюк опубликовала в соцсетях ролик о своей акции против мэнспрединга. Она рассказала, что обливает раствором отбеливателя мужчин в метро, если они сидят с широко раздвинутыми ногами.