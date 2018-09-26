2018-09-26T09:09:28+03:00
Политика

Санкт-Петербург и Германию свяжут по железной дороге

Россия и Германия планируют наладить железнодорожное сообщение между странами. Новых путей строить не придется, будут максимально задействованы имеющиеся дороги
Ася РОМАНЧУК
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Россию и Германию свяжет железнодорожное сообщениеРоссию и Германию свяжет железнодорожное сообщениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Россия и Германия договорились наладить железнодорожное сообщение. Поезда будут курсировать по имеющимся веткам железных дорог и строить новые пути для маршрута не придется.

Отправляться поезд будет с одного из вокзалов Санкт-Петербурга, а прибывать в Берлин. Поезд будет идти до Калининграда, по маршруту ВаршаваБрестМинск, по территории Польши и прибалтийских стран.

- В Германии маршрут будет проложен через Франкфурт-на-Одере. Линия — кроме небольших участков в районе Берлина — позволят развивать скорость движения до 160 километров в час, - сообщили газете «Известия» в Министерстве транспорта ФРГ.

Пока точные даты запуска маршрута не известны, но стороны уже отметили, что прямое транспортное сообщение позволит увеличить поток туристов и привлечь инвестиции.

Количество рейсов еще обсуждается. В Германии уверены, что поездам не обязательно курсировать каждый день, вполне достаточно 2–3 раз в неделю. А зимой можно сократить отправления до одного рейса в неделю, этого хватит, чтобы проект был безубыточным.

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