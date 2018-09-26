Патрушев: боевики в Афганистане могут сорвать выборы президента

СЕГОДНЯ 12:16 2018-09-26T12:16:20+03:00

Секретарь Совета безопасности РФ принимает участие в многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, проходящих в Тегеране

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что боевики в Афганистане могут сорвать предстоящие выборы президента и парламента этой страны. ОБ этом он сообщил на многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, проходящих в Тегеране.

"На ситуацию в Афганистане оказывает влияние фактор предстоящих там президентских и парламентских выборов, находящихся под угрозой срыва по причине высокой активности движения "Талибан"*, ИГИЛ* и его афганской ячейки — так называемого "Велаята Хорсан"*", — сказал Патрушев.

Он добавил, что афганское правительство контролирует около 40% территории страны.

"Общая численность противостоящих центральным властям боевиков движения талибов в Афганистане в настоящее время оценивается в 60 тысяч боевиков", — подчеркнул секретарь Совбеза, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что выборы в парламент Афганистана состоятся 20 октября. Последние выборы состоялись в 2010 году, затем они не проводились из-за нестабильной ситуации в стране. В консультациях по Афганистану в Тегеране принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

*Террористическая организация, запрещенная в России.