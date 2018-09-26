Украинские студенты изобрели заменитель сала

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-26T13:10:14+03:00

Салозаменитель не содержит многих вредных веществ, которые есть в животном сале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Студенты Сумского национального аграрного университета представили свою новую разработку — искусственное сало.

«Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику», — заявляют авторы проекта.

По словам доцента университетской кафедры питания Дмитрия Бидюка, заменитель сала может иметь любой интересующий потребителя вкус, который невозможно отличить от вкуса продукта животного происхождения, а также разную степень жирности. Сотрудник университета отметил в интервью украинским СМИ, что салозаменитель не содержит многих вредных веществ, которые есть в животном сале, а употреблять его могут даже вегетарианцы.

В настоящий момент в лаборатории Сумского аграрного университета ведется разработка биопленки, которая в перспективе может заменить целлофан. Ее планируется использовать для упаковки продуктов и производства пакетов.