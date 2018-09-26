Официальный курс доллара на 27 сентября снизился до 65,76 рубля

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-26T13:15:25+03:00

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Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на четверг, 27 сентября, составляет 65,76 рубля. Таким образом, американская валюта по сравнению с показателем на среду подешевела на 6,59 копейки.

Что касается официального курса евро, что ЦБ повысил его на 0,14 копейки: «европеец» в ближайший четверг будет стоить 77,38 рубля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14 сентября Центробанк впервые с 2014 года поднял ключевую ставку - на 0,25 процентных пункта до 7,5%. Тогда же Банк России пообещал приостановить закупки валюты на внутреннем рынке до 2019 года - с тем чтобы не раскачивать рубль.

Дело в том, что российская национальная валюта ушла в затяжное падение после введения США новых санкций против нашей страны. При этом американцы пообещали нам второй пакет «суровых» ограничительных мер.