ЦБ поднял ключевую ставку: что будет с курсом рубля

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-14T15:45:14+03:00

Что будет с рублем после изменения ключевой ставки? Фото: Евгения ГУСЕВА

Ключевая ставка повысилась впервые с 2014 года. Эксперт рассказал "КП", как это отразится на национальной валюте

Изменить размер текста: A A

Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%. Последние четыре года ключевая ставка в основном снижалась, только в этом году ЦБ опускал ее дважды — в феврале и марте — на 0,25 процентных пункта каждый раз. После этого трижды ставку оставляли неизменной.

По мнению экономистов, Центробанк отреагировал на падение курса рубля. Отечественная валюта на Московской бирже и правда немедленно ответила на действия ЦБ небольшим подъемом.

Но вряд ли такое изменение ключевой ставки существенно повлияет на ситуацию.

- Чтобы рубль укрепился, надо поднять ключевую ставку сразу на 10 процентных пунктов, - сказал экономист Сергей Хестанов. - На такое решение ЦБ не пойдет. Сейчас на курс национальной валюты больше влияют заявления о санкциях, а не действия Банка России.

Напомним, что в июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что в 2019 году ее ведомство перейдет к нейтральной кредитно-денежной политике. То есть, Центробанк не будет сильно вмешиваться в курс рубля. Сейчас ЦБ, впрочем, повысил прогноз по инфляции - 5,5% к концу 2019 года. А предполагалось ее удерживать в рамках 4%.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рубль начал расти после решения ЦБ о повышении ключевой ставки

Доллар упал до 67,54 рубля, а евро - до 79,04 (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каким будет курс рубля, решат американцы

Ожидание санкций давит на валюту сильнее реальной экономики (подробности)

МНЕНИЕ

Смиритесь: евро за 80 рублей - это надолго

Алексей БОЯРСКИЙ

Наш колумнист объясняет, почему рубль не будет расти еще минимум два месяца (подробности)

КСТАТИ

ЦБ предрек повышение ставок по кредитам

Это связано с политикой регулятора и нежеланием самих банкиров терять дополнительные доходы от повышенных процентов (подробности)