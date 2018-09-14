2018-09-14T15:45:14+03:00
Экономика

ЦБ поднял ключевую ставку: что будет с курсом рубля

Ключевая ставка повысилась впервые с 2014 года. Эксперт рассказал "КП", как это отразится на национальной валюте
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Что будет с рублем после изменения ключевой ставки?Что будет с рублем после изменения ключевой ставки?Фото: Евгения ГУСЕВА
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Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%. Последние четыре года ключевая ставка в основном снижалась, только в этом году ЦБ опускал ее дважды — в феврале и марте — на 0,25 процентных пункта каждый раз. После этого трижды ставку оставляли неизменной.

По мнению экономистов, Центробанк отреагировал на падение курса рубля. Отечественная валюта на Московской бирже и правда немедленно ответила на действия ЦБ небольшим подъемом.

Но вряд ли такое изменение ключевой ставки существенно повлияет на ситуацию.

- Чтобы рубль укрепился, надо поднять ключевую ставку сразу на 10 процентных пунктов, - сказал экономист Сергей Хестанов. - На такое решение ЦБ не пойдет. Сейчас на курс национальной валюты больше влияют заявления о санкциях, а не действия Банка России.

Напомним, что в июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что в 2019 году ее ведомство перейдет к нейтральной кредитно-денежной политике. То есть, Центробанк не будет сильно вмешиваться в курс рубля. Сейчас ЦБ, впрочем, повысил прогноз по инфляции - 5,5% к концу 2019 года. А предполагалось ее удерживать в рамках 4%.

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