2018-09-13T20:06:39+03:00
В мире

США готовят новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

Это может произойти уже в ноябре
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Дело с отравлением Скрипалей оборачивается новой волной санкций против России.Дело с отравлением Скрипалей оборачивается новой волной санкций против России.Фото: REUTERS
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Администрация США готова ввести очередные санкции против Москвы. И на этот раз они будут куда жестче, чем все, что было до этого. С такой угрозой выступила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх.

- Нам хорошо известно о приближающемся крайнем сроке введения второй волны санкций в отношении России в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения, - сказала она. - Мы следим за ее действиями. Мы указали Москве, что она может избежать попадания под санкции, если допустит инспекции на объекты и передаст нам проверяемые гарантии неприменения этих отравляющих веществ. Пока в России этого не сделали. В связи с этим мы учитываем ноябрьский крайний срок, абсолютно. Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно жестких санкций в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения. Мировое сообщество не потерпит такое поведение, которое мы видели со стороны России, особенно отравления и убийства собственных граждан.

Кроме того, Сингх отчиталась о потерях, которые якобы понесла России в результате прошлых санкций. По ее словам, это десятки миллиардов долларов, а также давление на госсектор и удар по российским компаниям.

- Действия США привели к тому, что многие компании по всему миру отказались от сотрудничества с российскими гражданами и юридическим лицами, - резюмировала помощник госсекретаря.

АНТИРОССИЙСКАЯ ИСТЕРИЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В США

- Понятно, что никаких аргументов и доказательств от России не ждут, - говорит политолог Игорь Шатров. - Набрасываются новые и новые обвинения, а расследование предыдущих не ведется. Цель – убедить общественное мнение в правомочности антироссийской политики и создать благоприятную ситуацию на ноябрьских выборах в Конгресс. Причем отсутствие политического опыта не позволяет американскому президенту Дональду Трампу адекватно оценить критическую ситуацию в отношениях с России. А значит он не может заметить, что его политические враги толкают его в западню.

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