Самые дорогие туфли в мире стоят 17 миллионов долларов
Сегодня, 26 сентября, в семизвездочном отеле Burj Al Arab в Дубае представят самые дорогие в мире туфли под названием Passion Diamond Shoes. Обувь продадут за рекордные 17 миллионов долларов.
Туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом. Кроме того, обувь обрамлена россыпью из 236 маленьких бриллиантов.
Авторы необычной пары обуви- бренды Jada Dubai и Passion Jewellers. Фото: jada-dubai.com
Авторы необычной пары обуви- бренды Jada Dubai и Passion Jewellers.
- Мы хотели создать поистине уникальный экземпляр, - отметила одна из основательниц Jada Dubai Мария Маджари.
Туфли Passion Diamond Shoes предложат на аукционе 50 избранным гостям, сообщает издание The National.
Кроме туфель из золота, на аукционе представят и другую, более «бюджетную» обувь бренда Jada Dubai: сандалии Diamond Pearl за 25 000 долларов, украшенные жемчугом и бриллиантами. А также ярко-красные туфли на шпильке Ruby Stilettos , обрамленные рубинами и бриллиантами. Такая обувь обойдется чуть подороже предыдущей: «всего» 27 000 долларов.