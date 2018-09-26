Самые дорогие туфли в мире стоят 17 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-26T13:44:56+03:00

Туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом. Фото: jada-dubai.com

Они изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом [видео]

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Сегодня, 26 сентября, в семизвездочном отеле Burj Al Arab в Дубае представят самые дорогие в мире туфли под названием Passion Diamond Shoes. Обувь продадут за рекордные 17 миллионов долларов.

Туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом. Кроме того, обувь обрамлена россыпью из 236 маленьких бриллиантов.

Авторы необычной пары обуви- бренды Jada Dubai и Passion Jewellers. Фото: jada-dubai.com

Авторы необычной пары обуви- бренды Jada Dubai и Passion Jewellers.

- Мы хотели создать поистине уникальный экземпляр, - отметила одна из основательниц Jada Dubai Мария Маджари.

Туфли Passion Diamond Shoes предложат на аукционе 50 избранным гостям, сообщает издание The National.

Кроме туфель из золота, на аукционе представят и другую, более «бюджетную» обувь бренда Jada Dubai: сандалии Diamond Pearl за 25 000 долларов, украшенные жемчугом и бриллиантами. А также ярко-красные туфли на шпильке Ruby Stilettos , обрамленные рубинами и бриллиантами. Такая обувь обойдется чуть подороже предыдущей: «всего» 27 000 долларов.