За границей летом 2018 года отдохнули 6% россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и выяснил, где россияне отдыхали минувшим летом. Как оказалось, каждый третий гражданин (32%) был в отпуске, но никуда не выезжал, а занимался дома своими делами.
При этом четверть наших соотечественников (26%) провели летний отпуск на даче. А на берегах Черного моря смогли отдохнуть чуть более 9% респондентов: на курортах Краснодарского края побывали 6%, а в Крыму – 3%. А вот за границу отправились немногие: в другой стране отдыхали только 6% россиян.
Стоит отметить, что у 22% граждан вообще не получилось взять отпуск этим летом.
Между тем, согласно результатом проведенного ВЦИОМ опроса, самый высокий уровень удовлетворенности отдыхом был зафиксирован среди россиян, отдыхавших в Крыму (93%), на курортах Краснодарского края и в городах нашей страны (по 89%).
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