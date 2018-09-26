За границей летом 2018 года отдохнули 6% россиян

СЕГОДНЯ 14:08 2018-09-26T14:08:44+03:00

При этом почти треть граждан провели свой летний отпуск дома

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‍Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и выяснил, где россияне отдыхали минувшим летом. Как оказалось, каждый третий гражданин (32%) был в отпуске, но никуда не выезжал, а занимался дома своими делами.

При этом четверть наших соотечественников (26%) провели летний отпуск на даче. А на берегах Черного моря смогли отдохнуть чуть более 9% респондентов: на курортах Краснодарского края побывали 6%, а в Крыму – 3%. А вот за границу отправились немногие: в другой стране отдыхали только 6% россиян.

Стоит отметить, что у 22% граждан вообще не получилось взять отпуск этим летом.

Между тем, согласно результатом проведенного ВЦИОМ опроса, самый высокий уровень удовлетворенности отдыхом был зафиксирован среди россиян, отдыхавших в Крыму (93%), на курортах Краснодарского края и в городах нашей страны (по 89%).

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