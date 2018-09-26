2018-09-26T14:31:01+03:00
Происшествия

Житель Астаны поймал ребенка, упавшего с 10-го этажа жилого дома

Жизни мальчика сейчас ничего не угрожает [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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«Он сорвался вниз, падал уже, и я его поймал. К себе затащил на балкон» — рассказал 28-летний Карев Фото: Скришот видео«Он сорвался вниз, падал уже, и я его поймал. К себе затащил на балкон» — рассказал 28-летний Карев Фото: Скришот видео
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Утром 24 сентября в одном из районов казахской столицы произошло необычное происшествие. В окне квартиры на 10-м этаже многоэтажного жилого дома повис мальчик. Сосед снизу, Артем Карев, услышав на улице крики, вышел на балкон, чтобы посмотреть, что случилось. В этот же момент ребенок упал вниз.

«Он сорвался вниз, падал уже, и я его поймал. К себе затащил на балкон» — рассказал 28-летний Карев журналисту портала tengrinews.kz.

Ребенок упал с высоты прямо в руки.В Астане малыш решил пойти погулять. И в буквальном смысле вышел из окна 10-го этажа. А дальше - настоящее чудо.

Матери 6-летнего мальчика, которая в момент падения сына находилась у подъезда, стало плохо. Соседи, наблюдавшие за происходящим, вызвали скорую помощь и спасателей.

Артем Карев успел поговорить с ребенком. «Он говорит, что сидел дома один. Мама на 15 минут уехала, закрыла его. И ему скучно стало, он захотел на улицу пойти погулять», — пояснил Карев. Он также отметил, что мальчик попытался покинуть квартиру через окно, вырезав москитную сетку ножом. «Я сам был в шоковом состоянии. Встал поудобнее и вовремя успел спасти», — сказал Артем.

Видео случившегося, опубликованное пользователем Instagram astanovka98, набрало 7400 лайков, под ним было оставлено более 1200 комментариев.

КАК ЭТО БЫЛО

Мать упала в обморок: в Астане мужчина спас мальчика, сорвавшегося с 10 этажа

28-летний Артем Карев из Астаны 24 сентября стал известен на весь Казахстан. Мужчина спас 7-летнего мальчика, который выпал с 10 этажа многоэтажного дома на улице Победы - Джангильдина. Артем волею случая оказался у окна в своей квартире на 9 этаже и поймал ребенка (подробности)

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