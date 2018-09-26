Названа средняя сумма, которую тратят иностранные туристы в России

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-26T15:31:02+03:00

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26 сентября Аналитический центр при Правительстве РФ опубликовал доклад «Оценка влияния въездного туризма на экономику России». Согласно этому документу, наибольшее количество туристов приезжает в нашу страну из Германии и Китая. За первые 6 месяцев этого года Россию посетили 448000 немцев и 163700 китайских туристов. В число стран, граждане которых часто приезжают в Россию, входят также Южная Корея, США, Израиль, Великобритания и Италия.

Расходы на среднюю поездку в Россию распределяются следующим образом: 23% денег уходит на иду, 24 — на перелет, 19 — на питание, 9% - на использование транспорта внутри страны. В среднем иностранцы проводят в России 8 дней, причем как правило они самостоятельно занимаются организацией поездки.

Аналитический центр при Правительстве России сообщил, что в 2017 году в нашей стране побывало 24,4 миллиона человек. Это на 2,5 миллиона меньше, чем в 2015 году. Отмечается, что одной из причин роста турпотока стал чемпионат мира по футболу.