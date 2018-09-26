2018-09-26T16:36:22+03:00
Политика

Медведев прибыл в Финляндию с рабочим визитом

Глава правительства проведет переговоры с финским коллегой Юхой Сипиля
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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В среду, 26 сентября, председатель правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Хельсинки с рабочим визитом. Премьер-министр РФ проведет переговоры с финским коллегой Юхой Сипиля.

Пресс-служба российского правительства ранее сообщила, что Медведев и Сипиля "обсудят актуальные вопросы российско-финляндского торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества".

Кроме того, премьеры двух стран рассмотрят выполнение "совместных промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов и другие темы, представляющие взаимный интерес". Отметим, что эта встреча глав правительств РФ и Финляндии станет четвертой за два года.

Медведев направляется в Хельсинки по приглашению Сипиля. Ожидается, что об итогах встречи премьер-министры сообщат на пресс-конференции.

"Российско-финляндское сотрудничество носит взаимовыгодный и многоплановый характер, опирается на прочные торгово-экономические связ", - передает ТАСС сообщение сотрудника аппарата правительства РФ.

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