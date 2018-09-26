Путин назначил бывшего главу Кабардино-Балкарии заместителем секретаря Совбеза РФ
Президент РФ Владимир назначил бывшего главу Кабардино-Балкарской республики Брия Кокова на должность заместителя секретаря Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Кокова Юрия Александровича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», - говорится в тексте документа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее глава государства сообщил, что Юрий Коков попросил по личным, в том числе семейным, причинам перевести его с поста главы КБР на работу в Москву. Вместо него временно исполнять обязанности руководителя региона будет его однофамилец, экс-сотрудник администрации президента Казбек Коков.
Кроме того, в среду, 26 сентября, российский лидер назначил временно исполняющих обязанности губернатора в Приморье и Астраханскую область.