Путин назначил бывшего главу Кабардино-Балкарии заместителем секретаря Совбеза РФ

СЕГОДНЯ 22:01 2018-09-26T22:01:40+03:00

Ранее президент сообщил, что Юрий Коков попросил о переводе на работу в Москву, руководство регионом возьмет на себя его однофамилец Казбек Коков

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Президент РФ Владимир назначил бывшего главу Кабардино-Балкарской республики Брия Кокова на должность заместителя секретаря Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Кокова Юрия Александровича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», - говорится в тексте документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее глава государства сообщил, что Юрий Коков попросил по личным, в том числе семейным, причинам перевести его с поста главы КБР на работу в Москву. Вместо него временно исполнять обязанности руководителя региона будет его однофамилец, экс-сотрудник администрации президента Казбек Коков.

Кроме того, в среду, 26 сентября, российский лидер назначил временно исполняющих обязанности губернатора в Приморье и Астраханскую область.