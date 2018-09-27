2018-09-27T07:08:04+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 27 сентября 2018 года: дождливо и ветрено

Погода в Москве на 27 сентября 2018 года будет облачной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дожди в Москве будут идти еще несколько недельДожди в Москве будут идти еще несколько недельФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики рассказали, что погода в Москве на 27 сентября 2018 года будет облачной с редкими прояснениями. Весь день в городе будет идти небольшой дождь, подгоняемый сильным ветром.

Скорость потоков западного направления составит 5-10 м/c. Местами порывы могут достигать 13-18 м/c, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Столбики термометров, при этом, будут находиться в пределах 11..13 градусов. Ночью значительно похолодает - до 5-7 градусов. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что как только мощный штормовой циклон "Фабьен" уйдет в территории Европейской части России, в Москве прекратятся постоянные ливни и грозы. Жителям столицы осталось потерпеть примерно до первой декады октября, а дальше в середине или конце месяца будет сухо и солнечно.

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