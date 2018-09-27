В Китае казнили мужчину, который зарезал девять школьников

СЕГОДНЯ 11:23 2018-09-27T11:23:40+03:00

28-летний Чжао Цзэвэй не стал обжаловать приговор и был расстрелян в четверг утром

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В Китае был казнен 28-летний Чжао Цзэвэй, который в апреле этого года жестоко убил девятерых школьников. Данный приговор был вынесен окружный судом еще в июле, однако лишь накануне его утвердил Верховный народный суд КНР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, трагический инцидент произошел 27 апреля в уезде Мичжи округа Юйлинь провинции Шэньси. В тот день Цзэвэй вооружился кинжалом и напал на детей, возвращавшихся из школы домой. В результате его действий погибли девять учеников, еще 12 человек пострадали. Сам злоумышленник пытался скрыться с места преступления, но был оперативно сотрудниками полиции.

Позже он объяснил, что сам учился в той школе, на учеников которой совершил нападение. Таким образом молодой человек хотел отомстить за издевательства, которым его подвергали одноклассники.

По данным DailyMail, Чжао не стал обжаловать смертный приговор, и утром 27 сентября его расстреляли.