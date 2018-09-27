Синоптики пообещали москвичам солнечную погоду в выходные

СЕГОДНЯ 11:43 2018-09-27T11:43:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие выходные в Москву и Подмосковье придет солнечная погода. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные будет прекрасная погода, ее будет определять антициклон. Осадков уже не ожидается, днем будет солнечно", - заявила эксперт.

По ее словам, в субботу температура в столице окажется на уровне +10 градусов, а в воскресенье может повыситься еще на несколько отделений термометра. В ночные часы этот показатель будет слабо положительным, а по области возможно понижение до -2..-4 градусов.

Такой температурный режим практически приближен к климатической норме конца сентября, передает РИА Новости со ссылкой на Позднякову.

Что же касается октября, то, по расчетам синоптиков, первые его недели будут прохладными и дождливыми, а в ночные часы могут наблюдаться заморозки, передает сайт kp.ru.