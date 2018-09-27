2018-09-27T11:43:35+03:00
Происшествия

Синоптики пообещали москвичам солнечную погоду в выходные

В воскресенье температурный режим столицы приблизится к сентябрьской норме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В столичном регионе в предстоящие выходные ожидается солнечная погодаВ столичном регионе в предстоящие выходные ожидается солнечная погодаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В ближайшие выходные в Москву и Подмосковье придет солнечная погода. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные будет прекрасная погода, ее будет определять антициклон. Осадков уже не ожидается, днем будет солнечно", - заявила эксперт.

По ее словам, в субботу температура в столице окажется на уровне +10 градусов, а в воскресенье может повыситься еще на несколько отделений термометра. В ночные часы этот показатель будет слабо положительным, а по области возможно понижение до -2..-4 градусов.

Такой температурный режим практически приближен к климатической норме конца сентября, передает РИА Новости со ссылкой на Позднякову.

Что же касается октября, то, по расчетам синоптиков, первые его недели будут прохладными и дождливыми, а в ночные часы могут наблюдаться заморозки, передает сайт kp.ru.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Настоящего имени Боширова» не оказалось в базе Интерпола
Бывшая сотрудница банка тайком унесла из сейфа 10 миллионов рублей
Минувшая ночь стала самой дождливой в Москве за сентябрь-2018
В Словакии задержали подозреваемых в убийстве журналиста Яна Куциака
В МИД Китая назвали клеветой обвинения во вмешательстве в американские выборы
Опрос: большинство россиян предпочитает копить деньги
Путин прибыл в Баку по приглашению Алиева
Москвич подстрелил жену, когда чистил оружие
Образец нового лекарства от ВИЧ успешно прошел первые клинические испытания
Колокольцев наградил полицейских из города Избербаш
Курс евро опустился ниже 77 рублей впервые за месяц
В Китае казнили мужчину, который зарезал девять школьников
Дознавателям могут разрешить узнавать о счетах и вкладах россиян
В Подмосковье разрабатываются часы для экспедиции на Марс
Четыре судна затонули из-за штормового ветра в Греции
На содержание дорог будут тратить меньше денег
Американский дедушка спас внука ценой своей жизни
McDonald’s откажется от искусственных консервантов и ароматизаторов
В сети появился новый трейлер «Людей Икс»
Попрошаек, гадалок и нелегальных таксистов выгонят из аэропортов