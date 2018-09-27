2018-09-27T12:06:06+03:00
Экономика

Опрос: большинство россиян предпочитает копить деньги

Почти половина опрошенных считает банковский вклад лучшим способом сохранить сбережения
Александр ДЖУМАЕВ
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65% жителей нашей страны предпочитают откладывать деньги на будущее, а не тратить их сейчас65% жителей нашей страны предпочитают откладывать деньги на будущее, а не тратить их сейчасФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты своего очередного опроса. Согласно этому исследованию, примерно 65% жителей нашей страны предпочитают откладывать деньги на будущее, а не тратить их сейчас. При этом 69% участников опроса не хотят покупать что-либо в кредит.

В материалах опроса говорится, что граждане России, предпочитающие экономить свои средства, «...говорят о необходимости сократить повседневные расходы (с начала года эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 64%)». В свою очередь, в заявлении ВЦИОМ подчеркивается, что 25% россиян хотят как можно быстрее потратить свои сбережения.

По данным ВЦИОМ, 69% россиян предпочитают не брать кредиты. С ними не согласны 15% граждан нашей страны.

Доверие россиян к банкам остается на прежнем уровне. 44% россиян считают целесообразным хранить деньги в банке, тогда как 33% опрошенных думают о том, чтобы забрать свои сбережения из банков.

Объем выборки данного опроса, проведенного 21 сентября, – 1600 респондентов. Размер ошибки исследования не превышает 2,5% с вероятностью 95%.

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