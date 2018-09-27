Семилетний мальчик с легкостью взломал iOS 12 для iPhone

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-27T12:52:24+03:00

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Один из пользователей iPhone с новой обновленной системой iOS 12 рассказал, что его семилетний сын с легкостью смог взломать гаджет. Смартфоны с этой прошивкой оснащены функцией «Экранное время», которая позволяет родителям регулировать время, которое их ребенок проводит перед монитором гаджета.

Мужчина признался, что установил определенные ограничения на телефон сына, однако со временем стал замечать, что мальчик играет в игры дольше положенного.

Оказалось, что ребенок нашел лазейку, позволяющую ему обойти ограничения системы.

«Когда у него заканчивается время, и игры блокируются, он отправляется в App Store, загружает ранее установленную (но позже удаленную) игру и пользуется ей без ограничений! Что я могу сказать… Я даже не злюсь. Это поразительно», — приводит слова пользователя телеканал «360».

Напомним, Apple представил iOS 12 17 сентября. Новая прошивка призвана оптимизировать работу системы, передает сайт телеканала «Звезда».