2018-09-27T12:52:24+03:00
Наука

Семилетний мальчик с легкостью взломал iOS 12 для iPhone

Ребенок нашел лазейку, как обойти настройки системы
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
семилетний ребенок взломал iPhoneсемилетний ребенок взломал iPhoneФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Один из пользователей iPhone с новой обновленной системой iOS 12 рассказал, что его семилетний сын с легкостью смог взломать гаджет. Смартфоны с этой прошивкой оснащены функцией «Экранное время», которая позволяет родителям регулировать время, которое их ребенок проводит перед монитором гаджета.

Мужчина признался, что установил определенные ограничения на телефон сына, однако со временем стал замечать, что мальчик играет в игры дольше положенного.

Оказалось, что ребенок нашел лазейку, позволяющую ему обойти ограничения системы.

«Когда у него заканчивается время, и игры блокируются, он отправляется в App Store, загружает ранее установленную (но позже удаленную) игру и пользуется ей без ограничений! Что я могу сказать… Я даже не злюсь. Это поразительно», — приводит слова пользователя телеканал «360».

Напомним, Apple представил iOS 12 17 сентября. Новая прошивка призвана оптимизировать работу системы, передает сайт телеканала «Звезда».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Автографы Иосифа Бродского и Аль Пачино ушли с молотка за три тысячи долларов
«Выигрывайте»: Путин назвал достойным выступление россиян на ЧМ по дзюдо в Баку
В МИД России возмущены "ошибочными" ударами сил НАТО в Афганистане
Родственники Монсеррат Кабалье рассказали о самочувствии певицы
У сайта WikiLeaks сменился главный редактор
Шварцнегер поздравил с днем рождения звезду "Терминатора"
Путин посетил соревнования чемпионата мира по дзюдо
Милонов прокомментировал одинаковые наряды Трампа и Порошенко
Трутнев о назначении Кожемяко главой Приморья: «Решение смелое»
В датском зоопарке пингвины-геи похитили у родителей птенца
Индиский суд отменил наказание за супружескую измену
В университете Дамаска появилась кафедра русского языка
Австралия и Нидерланды признали промежуточные итоги расследования ССГ по Boeing
Россия вышла в мировые лидеры в деле решения проблемы туберкулеза
Почти 200 человек погибли в Нигерии при наводнении
"Унизительный стереотип": В Швеции признали сексистским мем про неверного парня
Кудрин назвал высоким уровень бедности в России
Министерство труда опровергло новость об отказе от термина «инвалид»
МИД РФ выступил категорически против санкций США в отношении Венесуэлы
«Настоящего имени Боширова» не оказалось в базе Интерпола