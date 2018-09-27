В датском зоопарке пингвины-геи похитили у родителей птенца

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-27T13:39:48+03:00

Когда пропажа обнаружилась, родители украденного птенца вели себя так, как будто его никогда не было Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В зоопарке датского города Оденсе произошел необычный случай. Гомосексуальная пара пингвинов украла птенца у его гетеросексуальных отца и матери. Сотрудница зоопарка Санди Хедегард Мунк рассказала о том, что похитители улучили момент, когда мама пингвиненка ушла купаться. Мунк предполагает, что отец малыша, который должен был следить за птенцом, отвлекся, после чего пингвиненок пропал. Отмечается, что самец пингвина и ранее не проявлял особого интереса к своему детенышу.

Когда пропажа обнаружилась, родители украденного птенца вели себя так, как будто его никогда не было. Это удивила сотрудников зоопарка, поскольку мама пингвиненка всегда вела себя агрессивно по отношению к людям, которые приближались к малышу. Спустя некоторое время самка отправилась на поиски птенца, после чего напала на пару похитителей.

Работники зоопарка были вынуждены вмешаться, после чего птенец вернулся к родителям, а паре пингвинов-геев дали яйцо, которое не смогла выносить другая самка пингвина, пишет датское издание DR.