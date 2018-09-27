В России с 6 октября вводятся новые правила регистрации автомобилей

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-27T16:20:00+03:00

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С 6 октября в России вводятся новые правила регистрации автомобилей. В частности, упрощается регистрация машины с замененным двигателем и разрешается пользование электронными ПТС.

Согласно новым "Правилам государственной регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним", разрешается постановка на учет машин с электронными ПТС. С 1 ноября следующего года использование таких ПТС будет обязательным для новых автомобилей.

Также теперь не будет требоваться долгая процедура согласования замены мотора. При условии установки аналогичного старому силового агрегата ГИБДД будет вносить сведения в ПТС при очередной регистрации автомобиля.

В случае наличия нескольких собственников у автомобиля при его постановке на учет на одного из них остальным будет достаточно официально заявить о своем согласии. Также приказ МВД позволит ставить машину на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности. При снятии машины с учета регистрационные знаки можно будет оставлять за собой на 360 дней вместо нынешних 180 дней.